Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt istasyonunda yanan araç korkuttu
Giriş Tarihi: 22.8.2022 11:48

Akaryakıt istasyonunda yanan araç korkuttu

Sarıyer'de arızalı olduğu için akaryakıt istasyonuna çekilen otomobilin tamir edilmek istendiği sırada aniden yanması korku ve paniğe neden oldu. Yanan otomobil yangın söndürücüleri ile kontrol altına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Akaryakıt istasyonunda yanan araç korkuttu

Benzin istasyonunda korku ve paniğe yol açan otomobil yangın Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda seyir halindeyken aniden arızalanan otomobil yakında bulunan karyakıt istasyonuna çekildi. Arızalı olduğu belirtilen otomobile, 2 kişi tarafından müdahalede bulunuldu. Ön kaputu açılarak kontrol edilen otomobil, çalıştırmak için uğraştıkları sırada bir anda alev aldı.

Otomobili tamir etmeye çalışanlar, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada koşanlardan biri, arkalarında bisiklet üzerinde bulunan çocuğa çarparak düşmesine neden oldu. Hemen geri dönen adam çocuğu kucaklayarak istasyondan çıktı. Soğukkanlı olan istasyon görevlileri ise yangın tüpü ile alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde ucuz konut projesinde Başkan Erdoğan detayları duyuracak! TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
Son dakika | Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
CHP’li belediyeden Türkiye’de görülmemiş atama! Bir adam 22 koltuk
EYT son dakika haberi: Bakan Bilgin Türkiye modeli uygulanacak dedi! EYT nedir, ne zaman çıkacak, hangi meslekleri ve kimleri kapsıyor?
Son dakika: Mardin'de TIR dehşet saçtı: 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var! Kaza anından korkunç görüntüler...
EVDE BAKIM MAAŞI yatan iller güncel liste: 22 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?
Üniversite kayıtları başladı! 2022-2023 Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır; gerekli belgeler neler?
KYK başvuruları 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak; ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Akaryakıt istasyonunda yanan araç korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA