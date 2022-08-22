Akaryakıt istasyonunda yanan araç korkuttu

Benzin istasyonunda korku ve paniğe yol açan otomobil yangın Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda seyir halindeyken aniden arızalanan otomobil yakında bulunan karyakıt istasyonuna çekildi. Arızalı olduğu belirtilen otomobile, 2 kişi tarafından müdahalede bulunuldu. Ön kaputu açılarak kontrol edilen otomobil, çalıştırmak için uğraştıkları sırada bir anda alev aldı.

Otomobili tamir etmeye çalışanlar, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada koşanlardan biri, arkalarında bisiklet üzerinde bulunan çocuğa çarparak düşmesine neden oldu. Hemen geri dönen adam çocuğu kucaklayarak istasyondan çıktı. Soğukkanlı olan istasyon görevlileri ise yangın tüpü ile alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü.