Akaryakıt istasyonunda yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tankerden yakıt boşaltıldığı esnada yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan 43 yaşındaki Erdal Aktaş ile 27 yaşındaki A.Ö.'ye ilk müdahale diğer istasyon çalışanları tarafından yapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste hemen müdahale edilen ağır yaralı Erdal Aktaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı A.Ö. ise tedavi altına alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.