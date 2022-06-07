Adana'da yüzünde maske elinde silah ve bıçak olan 25 yaşındaki H.S., bir akaryakıt istasyonuna girdi. İş yeri çalışanlarına tehdit eden H.S., 1200 lira altıktan sonra izini kaybettirmek için pompaların yanındaki yangın söndürme tüpünü sıktıktan sonra kaçtı. Bu anlar anbean akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Polis yaptığı çalışmada soyguncuyu yakaladı. Elindeki tabancanın oyuncak olduğu anlaşılan H.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜ SIKTI
Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli şüpheli, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna geldi. Belinden çıkardığı tabanca ve elindeki bıçakla 2 pompacıyı tehdit eden şüpheli, 1200 lira aldı. Daha sonra istasyonun marketine giren şüpheli, tabancayla kasiyeri tehdit edip, kasanın yerini sordu. Bu sırada kasiyer çığlık atınca paniğe kapılan şüpheli, koşarak dışarı çıktı. Şüpheli, tespit edilmemek için pompaların yanındaki yangın söndürme tüpünü sıktıktan sonra kaçtı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Soygun anı an be an işyerinin güvenlik kamerasına yansırken akaryakıt istasyonu çalışanları hemen polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.
Akaryakıt istasyonunu oyuncak tabancayla soymuş! | Video
Polis, akaryakıt istasyonunun çevresini ve bölgeyi abluka altına aldı. İşyeri çalışanlarından S.B., "Müşterilere akaryakıt verirken, maskeli bir kişi geldi. Elinde bıçak ve silah vardı. Bize saldırdı ve küfürler etti. Paraları alıp, istasyondaki yangın söndürme tüpünü sıktıktan sonra kaçtı" dedi.
SİLAH OYUNCAK ÇIKTI
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama ve tehdit gibi suçlardan 19 kaydı bulunan H.S. (25) olduğu belirlendi. Polis, H.S.'yi akaryakıt istasyonun bulunduğu mahalledeki bir ara sokakta yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı oyuncak tabanca, iki bıçak ve maskesi ele geçirildi. Gasp ettiği paralar ise bulunamadı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan H.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.