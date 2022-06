Akaryakıt istasyonunu oyuncak tabancayla soymuş

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Soygun anı an be an işyerinin güvenlik kamerasına yansırken akaryakıt istasyonu çalışanları hemen polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.





Polis, akaryakıt istasyonunun çevresini ve bölgeyi abluka altına aldı. İşyeri çalışanlarından S.B., "Müşterilere akaryakıt verirken, maskeli bir kişi geldi. Elinde bıçak ve silah vardı. Bize saldırdı ve küfürler etti. Paraları alıp, istasyondaki yangın söndürme tüpünü sıktıktan sonra kaçtı" dedi.