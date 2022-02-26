Akaryakıt kaçakçılarına KOM’dan büyük darbe

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri akaryakıt kaçakçılarına yaptığı operasyonla büyük bir darbe vurdu. Kaçakçılık yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde Belen'in Şenbük Mahallesi'nden bulunan bir iş yerinde bol miktarda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaşan KOM ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen, 97 bin 238 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Son zamanların en büyük kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.