Akaryakıt son dakika indirim: Motorine indirim ile güncel akaryakıt fiyatları (LPG, mazot ve benzin) ne kadar, kaç TL? İşte 15 Kasım 2022 motorin ve benzin fiyatları

Akaryakıta fiyatları hakkında araştırmalar geliyor. Son bilgilere göre 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren motorine indirim geleceği öğrenildi. Akaryakıt fiyatları arasında benzin fiyatı sıklıkla sorulurken, her ilde benzin ve mazot fiyatlarının farklı olduğunu hatırlatalım. Peki, akaryakıt indirim ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar...