Akaryakıt son dakika indirim: Motorine indirim ile güncel akaryakıt fiyatları (LPG, mazot ve benzin) ne kadar, kaç TL? İşte 15 Kasım 2022 motorin ve benzin fiyatları

Akaryakıta fiyatları hakkında araştırmalar geliyor. Son bilgilere göre 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren motorine indirim geleceği öğrenildi. Akaryakıt fiyatları arasında benzin fiyatı sıklıkla sorulurken, her ilde benzin ve mazot fiyatlarının farklı olduğunu hatırlatalım. Peki, akaryakıt indirim ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar...
MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI?
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere mazot - motorin fiyatlarına 1,56 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.
ANKARA
Motorin fiyatı: 26,51 TL
Benzin fiyatı: 22,83 TL
LPG fiyatı: 10,79 TL
İSTANBUL
Motorin fiyatı: 26,38 TL
Benzin fiyatı: 22,68 TL
LPG fiyatı: 10,80 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 26,54 TL
Benzin fiyatı: 22,84 TL
LPG fiyatı: 10,54 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.