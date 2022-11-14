Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt son dakika indirim: Motorine indirim ile güncel akaryakıt fiyatları (LPG, mazot ve benzin) ne kadar, kaç TL? İşte 15 Kasım 2022 motorin ve benzin fiyatları
Giriş Tarihi: 14.11.2022 22:16 Son Güncelleme: 14.11.2022 22:16

Akaryakıt son dakika indirim: Motorine indirim ile güncel akaryakıt fiyatları (LPG, mazot ve benzin) ne kadar, kaç TL? İşte 15 Kasım 2022 motorin ve benzin fiyatları

Son dakika akaryakıta indirim haberi geldi. Motorine indirim 15 Kasım 2022 tarihinden itibari geçerli olacak. Benzine indirim henüz yokken, vatandaşlar mazot ve benzin fiyatları hakkında araştırmalar yapıyor. Güncel akaryakıt fiyatlarında düşüş devam ediyor. Araç sahipleri yola çıkmadan önce LPG, benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi mi, benzine zam var mı sorularına yanıt arıyor. İstanbul İzmir ve Ankara gibi her ilde akaryakıt fiyatlarının değiştiğini söylemek gerekiyor. İşte benzin fiyatı ve akaryakıt indirim hakkında son durum haberi

Akaryakıt son dakika indirim: Motorine indirim ile güncel akaryakıt fiyatları LPG, mazot ve benzin ne kadar, kaç TL? İşte 15 Kasım 2022 motorin ve benzin fiyatları

Akaryakıta fiyatları hakkında araştırmalar geliyor. Son bilgilere göre 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren motorine indirim geleceği öğrenildi. Akaryakıt fiyatları arasında benzin fiyatı sıklıkla sorulurken, her ilde benzin ve mazot fiyatlarının farklı olduğunu hatırlatalım. Peki, akaryakıt indirim ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar...

MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere mazot - motorin fiyatlarına 1,56 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,51 TL

Benzin fiyatı: 22,83 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 26,38 TL

Benzin fiyatı: 22,68 TL

LPG fiyatı: 10,80 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 26,54 TL

Benzin fiyatı: 22,84 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Akaryakıt son dakika indirim: Motorine indirim ile güncel akaryakıt fiyatları (LPG, mazot ve benzin) ne kadar, kaç TL? İşte 15 Kasım 2022 motorin ve benzin fiyatları
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