Akaryakıt tankeri karpuz yüklü tıra çarptı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda kaza yapan akaryakıt yüklü tır alev alev yandı. Otoyolda Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Araç sürücülerinin şans eseri yara almadığı feci kaza, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

SÜRÜCÜLER YARA ALMADI

Adana-Pozantı Otoyolu'nda sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, Faruk Akçakaya idaresindeki tanker, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Tankerdeki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi, yangın tıra da sıçradı. İki aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Tanker ve tırdaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.