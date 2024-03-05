Akaryakıt tankeri patladı: 2 ölü, 2 yaralı

Ataşehir'de bir akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'ndeki bir dinlenme tesisinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde dün saat 11.00 sıralarında, 4 kişilik ekibin yaptığı tamir ve kesim işlemleri sırasında patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Tamir ekibinde yer alan Selçuk Boynukısa olay yerinde, Şemsettin Beken de diğer 2 yaralıyla beraber kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken patlama ve sonrasında çıkan yangın çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.