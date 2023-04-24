Akbaba Midas 9 ülke gezdi 32 bin km yol yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneği'nin yürüttüğü "Küçük Akbaba Koruma Projesi" kapsamında yapılan çalışmalarda küçük akbaba yakalandı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan türler arasına alınan ve kırmızı listede kritik seviyede yer alan küçük akbaba (Neophron percnopterus), ekiplerce halkalanıp uydu vericisi takılarak doğal ortamına salındı. 23 Nisan 2022'de doğaya bırakılan Midas eylülde güneye doğru göçe başladı. Midas İskenderun, Suriye, Ürdün, İsrail ve Mısır'dan geçti. Süveyş kanalından geçerek Libya'ya, oradan da Çad'a ulaştı. Ardından Sudan'a geçen Midas yaklaşık 5.5 ay burada kaldıktan sonra Ürdün ve Mısır çöllerini aşıp Süveyş kanalı üzerinden 3 Nisan 2023'te İskenderun'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Midas, Eskişehir'e yerleşerek göç yolculuğunu tamamladı. Midas en yüksek rakımlı uçuşunu, Mersin ile Adana arasından geçerken 7 bin 436 metreyle gerçekleştirdi. Midas'ın en hızlı uçuşu saatte 126 kilometre hızla kayıtlara geçti. En uzun süreli duraksız mesafeyi ise 117 kilometreyle Türkiye- Suriye arasında katetti.