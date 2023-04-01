Akbaba Operasyonu’nda 9 tutuklama

Adreslerde yapılan aramalarda; 3 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve tüfek kartuşu, bir miktar kokain ve esrar maddesi ile çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve doküman ele geçirildi.



ADLİYE ÇALIŞANLARI KİMLİKLERİ DEŞİFRE ETMİŞ

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Ödemiş Adliyesinde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü S.C. ve Zabıt Katibi A.Y.'nin, adliyedeki önemli ihale dosya bilgilerini çete üyelerine önceden bildirdiği, ihaleye katılanların kimliklerini deşifre ettiği ve bu yöntemle çete üyelerinin ihaleye gireceklere baskı ve tehdit uygulayarak ihaleleri elde ettikleri öğrenildi.