Akbaba, veteriner ekipleri tarafından teslim alındı

Arnavutköy'de vatandaşlar tarafından fark edilen akbaba, Arnavutköy Belediyesi Veteriner Ekipleri tarafından yaban hayatı rehabilitasyon merkezine götürmek üzere yakalandığı adresten alındı. İmrahor Mahallesi'nde ikamet eden Alâeddin Aral tarafından bulunan akbaba, çocuklara ve vatandaşlara zarar vermemesi için yakalandı.

Uçamadığını fark eden Alâeddin Aral, hayvanı bir gün besleyerek, Arnavutköy Belediyesi'ne haber verdi. Uçamaz durumda olan akbabayı yakalayan Alaeddin Aral: "Saat 1 gibi eve geldi. Mahallede açık alanda çocukların başında olduğunu gördüm. Ben de yakaladım. Evin çatısında sabaha kadar besledim. Arnavutköy Belediyesi yetkililerini çağırdım geldiler. Akbabayı aldılar. İnşallah tedavi sonrası ait oldukları yere gönderirler" diye konuştu.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN MİLLİ PARKA BIRAKILACAK

Teslim alınan akbaba hakkında konuşan Arnavutköy Belediyesi Veteriner Hekimi Seyhan Rodoplu: " İmrahor'da vatandaşlarımızın bildirimi sonucu yorgun ve birazda güçten düşmüş belirtileri olan akbaba, ekiplerimize iletildi. İletilmesinin akabinde ekiplerimizin akbabaya müdahalesi ve bizlerin kontrolü sonrasında kış şartlarının da etkisiyle biraz daha yorgun ve bitkin düştüğü tespit edildi. Yapılan ilk kontrol ve gözetimden sonra akbabanın teslim edilmesi için Çatalca'da yer alan milli parklarla koordinasyonu sağlandı" dedi.