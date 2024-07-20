Akçaabat Festivali’nde ‘Öykü Gürman’ rüzgarı esti

Trabzon'da Akçaabat İlçe Belediyesince düzenlenen 32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali başladı. Eşsiz sesi ve yorumuyla Karadeniz şarkılarını seslendiren Öykü Gürman Akçaabatlılar'a unutulmaz bir gece yaşattı. Festival açılışına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, İlçe Emniyet Müdürü Murat Soysal, kamu kurum ve kuruluşların daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Festival kapsamında Abdullah Fazıl Ağanoğlu İlkokulu önünden başlayarak İnönü Caddesi boyunca Hükümet Konağı ve devamında Atatürk Bulvarı'na yapılan kortej yürüyüşü, Atatürk Parkı'nda sona erdi

Festivalin ilk akşamında Rusya, Orhangazi Belediyesi, Kütahya Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi Erkek Halk Oyunları ekipleri sahne aldı. Gösterilerin ardından, 32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları festivalinin açılış konuşmasını yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim "Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından buraya coşkumuzu paylaşmaya gelen değerli misafirler, basınımızın güzide temsilcileri, sevgili Akçaabatlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün, 32'ncisini düzenlediğimiz, Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin açılışında, yenilenen yüzüyle hizmetinize sunduğumuz sahil parkımızda, sizlerle bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Yeşiline, mavisine, yaylasına, denizine doyum olmayan Akçaabat'ımız, her yıl olduğu gibi bu Temmuz ayında da festival coşkusu ile bambaşka bir havaya bürünmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından Akçaabat Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu solistleri, Semih Piyaleoğlu ve Karadeniz şarkılarını seslendiren Öykü Gürman sahne aldı. Gürman, geniş repertuarı ve muhteşem yorumuyla Akçaabatlılara unutulmaz bir gece yaşattı.