Akçaabat’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Dürbinar Mahallesi'nde ikamet eden Okan Sepetçi (31) ile Bünyamin K. (34) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kıs sürede büyümesiyle kavgaya dönüşmesi sonucu Bünyamin K. Elinde bulunan bıçakla Okan Sepetçi'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Okan Sepetçi, Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Okan Sepetçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Okan Sepetçi

Olayı gerçekleştiren ve elinden hafif şekilde yaralanan Bünyamin K. ise Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede polise ifade veren zanlı Bünyamin K., "Arkadaştık, birlikte dolaşıyorduk. O sırada tartışmaya başladık. Okan bana küfür edince aramızda kavga çıktı ve onu bıçakladım, sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.