Akçakale sınır kapısı 1. Sınıf Gümrük Kapısı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Toplantısı ve GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılmak üzere 29 Aralık Pazar günü Şanlıurfa'ya geldi. GAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Akçakale'nin ekonomik kalkınması için önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın liderliğinde toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK), Akçakale'ye 1. Sınıf Gümrük Kapısı yapılmasını kararlaştırdı. Proje için TMO Siloları'nın bulunduğu alan tahsis edilerek, Akçakale'nin sınır ticaretine yeni bir boyut kazandırılacağı belirtildi.

"AKÇAKALE'YE MÜJDE!"

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "04.11.2024 tarihinde aldığımız kararla TMO Silolarının bulunduğu alanda 1. sınıf Gümrük Kapısı yapılması için çalışmalara başlandı. Akçakale sınır kapısı, genişletilerek bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak!" ifadelerini kullandı. Bu projeyle birlikte, Akçakale'nin ekonomik yapısının güçlenmesi ve bölgenin ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.