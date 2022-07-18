Akçakale yolunda kaza: 5 yaralı

Kaza Şanlıurfa- Akçakale yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför otomobili ile takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Yaşanılan kazada1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Güvenlik ekipleri olası başka bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.