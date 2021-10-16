Akçakale yolunda korkunç kaza: 11 yaralı

Kaza Şanlıurfa-Akçakale yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akçakale'de öğretmenlik yapan bir gurup, gezi dönüşü Akçakale karayolunda seyir halindeyken karşıdan gelen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Durumunun ağır olduğu bildirilen 3 yaralı olay yerinden özel araçlarla Şanlıurfa'ya getirildi. Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Akçakale karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açtı. Polis Kazayla ilgili soruşturma başlattı.