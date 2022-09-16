Akçakale’de 10 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Akçakale'de C.İ. isimli 10 aylık bebek gece Annesi tarafından emzirildikten sonra beşiğine yatırıldı. Bir süre sonra çocuğuna bakmaya giden anne bebeğin nefes almadığını fark etti.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından 10 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. C.İ'nin cansız bedeni önce Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. daha sonra C.İ'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tip kurumuna kaldırıldı Jandarma Olayla ilgili soruşturma başlattı