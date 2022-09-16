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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:55 Son Güncelleme: 16.9.2022 11:57

Akçakale'de 10 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Zorlu Mahallesinde sabah saatlerinde 10 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’de 10 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Akçakale'de C.İ. isimli 10 aylık bebek gece Annesi tarafından emzirildikten sonra beşiğine yatırıldı. Bir süre sonra çocuğuna bakmaya giden anne bebeğin nefes almadığını fark etti.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından 10 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. C.İ'nin cansız bedeni önce Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. daha sonra C.İ'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tip kurumuna kaldırıldı Jandarma Olayla ilgili soruşturma başlattı

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Akçakale'de 10 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
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