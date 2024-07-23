Akçakale’de elektrik akımına kapılan anne kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Akçalı Mahallesinde sabaha karşı 50 yaşındaki anne Zehra Elesli ve 15 yaşındaki kızı Hatun Elesli henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık birimleri anne kıza yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Anne kızın cansız bedenleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.