Akçakale’de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Gündeş Mahallesi'nde Gündeş sulama birliğinde çalışan İbrahim Bitkin fırtınadan dolayı arıza meydana gelen elektrik direğine tamirat için elektrik çıkan Bitkin elektrik akımına kapıldı. Bitkin'i gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bitkin'e yaptıkları İlk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan tedavi altına alınan Bitkin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Bitkin'in cenazesi Akçakale ilçesi Halfiye Mahallesi'nde defnedildi.