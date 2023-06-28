Haberler Yaşam Haberleri Akçakale'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.6.2023 13:34 Son Güncelleme: 28.6.2023 13:56

Akçakale'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen olayda, tamirat için elektrik direğine çıkan İbrahim Bitkin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Gündeş Mahallesi'nde Gündeş sulama birliğinde çalışan İbrahim Bitkin fırtınadan dolayı arıza meydana gelen elektrik direğine tamirat için elektrik çıkan Bitkin elektrik akımına kapıldı. Bitkin'i gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bitkin'e yaptıkları İlk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan tedavi altına alınan Bitkin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Bitkin'in cenazesi Akçakale ilçesi Halfiye Mahallesi'nde defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı
Bilal Erdoğan kadar taş düşsün başınıza
20 yıldır çadırda tek başına yaşıyor: ‘Huzuru çadırda buldum’
Kurban Bayramı sabahı okunacak dualar ve sureler nelerdir? Bayram sabahı hangi dualar okunur, zikirler çekilir ve nasıl dua edilir?
En güzel Kurban Bayramı Mesajları 2022: görselli, kısa, uzun, resimli Bayram Mesajları ile dualı, hadisli Hayırlı Bayramlar sözleri!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Akçakale'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA