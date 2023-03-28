Akçakale’de inek otlatma kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Aksahrinç kırsal mahallesinde meydana gelen olayda, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yaşayan, aynı mahallede İbrahim Katmuş ve komşusu arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Katmuş isimli kişi vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucunda ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen jandarma ekipleri kavga eden gruba müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan İbrahim Katmuş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Katmuş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim K'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.