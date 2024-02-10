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Giriş Tarihi: 10.2.2024 12:09 Son Güncelleme: 10.2.2024 13:13

Sahte hakim ve savcılar yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak 23 ilde 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandıran 3 kişi tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sahte hakim ve savcılar yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak telefonla aradıkları kişilere tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu, ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adresteki aramalarda, şüphelilerin olaylarda kullandıkları dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin, 23 ilde 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardan Adliye'ye sevk edildi. Şüphelilerinden 3'ü tutuklandı.

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Sahte hakim ve savcılar yakalandı
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