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Giriş Tarihi: 29.8.2023 18:02 Son Güncelleme: 29.8.2023 18:22

Akçakale’de sıva tavanı çöktü, üçüz bebekler yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evin tavan sıvasının çökmesi sonucu üçüz bebekler enkazın altında kaldı. Enkazdan çıkarılan bebeklerden biri ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’de sıva tavanı çöktü, üçüz bebekler yaralandı

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan üçüz bebekleri olan yedi çocuklu Suriye uyruklu bir aile, gece vakti bir anda tavan sıvasının çökmesi sonucu üçüz bebekler enkazın altında kaldı. Meydana gelen çökmede üçüz bebeklerinden 1'i ağır yaralanırken 2 bebek ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bebekler Ambulans ile Akçakale devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan üçüz bebeklerden 1'i Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Anne ve baba, hastanedeki yaralı bebekleriyle birlikte vakit geçirmek zorunda oldukları için diğer çocuklarını akrabalarının yanına bırakmak zorunda kaldı. Baba Mehmet El Uveydi, Maddi durumu son derece zayıf ve çalışacak durumda olmadıkları için Çaresiz bir şekilde hastanede bekledikleri belirtildi. Aile tedavi masraflarını karşılamak için hayırseverlerden acil yardım talebinde bulundular.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fecr İnsani Yardım Derneği, Bu acı olaya karşı duyarlılık gösteren tüm hayırseverleri bu yardım çağrısına destek olmaya davet etti. Ailenin yaşadığı bu zorlu süreçte onlara yardımcı olmak, onların yaralarını sarmak için el birliğiyle yardım edebileceklerini belirten dernek yönetimi, Yardımseverlerin desteği, bu ailenin hayata tutunmasına ve geleceğe umutla bakmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

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Akçakale’de sıva tavanı çöktü, üçüz bebekler yaralandı
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