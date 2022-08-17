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Giriş Tarihi: 17.8.2022 22:01 Son Güncelleme: 17.8.2022 22:25

Akçakale'de sulama göletinde 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde suni sulama göletine serinlemek için giren 2 genç boğuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’de sulama göletinde 2 kişi boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç çocuk serinlemek için evlerinin yakınlarında bulunan suni sulama göletine gitti. Yüzme bilmeyen iki genç çocuk girdiği gölette boğuldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çocuklara ulaşmak için göletin bir bölümü açarak suyu boşaltmaya başladı. Gençlere ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Abdulbaki Atsak (16) ve Salih Atsak (15) adlı 2 gencin cansız bedenine ulaştı. Genç çocukların cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Akçakale'de sulama göletinde 2 kişi boğuldu
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