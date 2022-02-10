Akçakale’de trafik kazası: 5 yaralı!

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan otomobil ile bir araç Akçakale Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan İbrahim G. (41), Ömer T. (21), Ali Anal A. (18), Abdullatif A. (40), Halil Y. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımlarıyla ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.