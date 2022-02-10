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Giriş Tarihi: 10.2.2022 20:41 Son Güncelleme: 10.2.2022 20:58

Akçakale'de trafik kazası: 5 yaralı!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’de trafik kazası: 5 yaralı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halinde olan otomobil ile bir araç Akçakale Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan İbrahim G. (41), Ömer T. (21), Ali Anal A. (18), Abdullatif A. (40), Halil Y. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımlarıyla ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Akçakale'de trafik kazası: 5 yaralı!
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