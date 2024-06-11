Akçakale’de uzun namlulu silah ile kavga

Olay, Akçakale ilçesi Turgut Özal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaşanılan kavgada E.E isimli şahıs aldığı taş ve sopa darbesi ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.