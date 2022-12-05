Şanlıurfa’daki patlamada flaş gelişme

"Burada mağdur olan kiracı ailelere belediye olarak ev tahsisinde bulunduk. İsteyen burada kalabilir. Şuanda buradaki enkazı kaldırmaya çalışıyoruz. Akçakale'ye büyük geçmiş olsun. Maddi zarar var. Maddi zararı telafi ederiz. Önemli olan can kaybının olmaması, terör olmaması. Bunlar sevindiren şeyler." diye konuştu.