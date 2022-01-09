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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Akciğer kanseri tedavisi için yerli ve milli ilaç adımı

Akciğer kanseri tedavisi için yerli ve milli ilaç adımı
Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından akciğer kanserine karşı geliştirilen ve laboratuvar çalışmaları tamamlanan ilaçta klinik araştırmalara geçildi. Tekrarlayan, metastatik ya da ileri evredeki akciğer kanseri hastaları için geliştirilen ilacın Faz-1 çalışmaları Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde başladı. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, 'Gururluyuz. Akciğer kanseri hastaları için bir umut ışığı. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de hem bunların etkinliği hem de güvenilirliği konusunda daha büyük veriler alırız" dedi.

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Akciğer kanseri tedavisi için yerli ve milli ilaç adımı
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