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Giriş Tarihi: 14.3.2024

Akciğer kanseri tedavisinde yapay zekâ desteği

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Akciğer kanseri tedavisinde yapay zekâ desteği
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, akciğer kanseri tedavisinde yapay zeka kullanılabilmesi için başlatılan projede sona gelindi. Fakültenin Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Medikal Tasarım ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır ve Üniversite Araştırma Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan "Normalde akciğer kanseri hastalarından tümör alınıp biyopsi yapılıyor ama iş maliyetli ve riskli. Şimdi tedavi sürecinde yapay zekayı ele almak istiyoruz. Çalışma ilk kez üniversitemizde gerçekleştirildi. Yapay zeka, biyopsi olmadan, kişinin hangi ilaca duyarlı olup olmadığını yaklaşık yüzde 87 doğrulukla ayırt etti. Bu önemli çünkü biyopsi uygulanmadan, ek maliyet, süre gerekmeden tedaviye başlanabilecek" dedi.
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Akciğer kanseri tedavisinde yapay zekâ desteği
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