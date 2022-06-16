Akdeniz Akşamları ile milyonların gönlünü kazanmıştı... Ünlü müzisyen akciğer kanserini yendi

Ünlü müzisyen Serhan Kelleözü geçtiğimiz günlerde akciğer tümörü nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde cerrahi bir operasyon geçirdi. Tümörün erken evrede olması nedeniyle operasyon sonrası sağlığına kavuşan Serhan Kelleözü yeniden müzik çalışmalarına kaldı yerden devam etmeye başladı.
Kelleözü kontrol için gediği Balcalı Hastanesi'nde Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz'ü ziyaret etti. Ziyarette Keleözü'nün hastalığının teşhisi sürecinde yer alan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sedat Kuleci ve Cerrahi Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Alper Avcı'da bulundu. Prof. Dr. Murat Gündüz, Serhan Kelleözü'nün Çukurova'nın kalbinden yetişen önemli bir isim olduğunu, sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.
Serhan Kelleözü ise Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi mezun olduğunu sağlığına tekrar kavuşmanın ve yeniden müzik ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek. "Tedavimde katkısı olan başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda sağlık çalışanlarına konser sözü de veriyorum" dedi.