Akdeniz Akşamları ile milyonların gönlünü kazanmıştı... Ünlü müzisyen akciğer kanserini yendi

Serhan Kelleözü ise Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi mezun olduğunu sağlığına tekrar kavuşmanın ve yeniden müzik ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek. "Tedavimde katkısı olan başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda sağlık çalışanlarına konser sözü de veriyorum" dedi.