Akciğerindeki lades kemiği ile 5 yıl yaşadı

Bolu'da yaşayan farkında olmadan 5 yıl önce yediği tavuğu lades kemiği akciğerine kaçan Mehmet Salih Fer(62) 5 yıl boyunca şiddetli ağrılar yaşadı fakat bir türlü ağrılarına neyin sebep olduğu belirlenemedi.

Son olarak AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi servisine müracaat eden Fer'in filmleri çekildiğinde doktorlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü Mehmet Salih Fer isimli vatandaşın sol akciğerinde bir lades kemiği vardı.

5 YIL ACI ÇEKTİM

5 yıl boyunca öksürük, şiddetli ağrı, sırtında yanma şikayetleri bulunan Mehmet Salih Fer; "Aynı şikayetlerle hastanelere gittim, muayenelerim yapıldı, filmler çekildi. Sık sık enfeksiyon geçiriyordum, farklı farklı tanılar konuldu ve ilaç tedavileri başlatıldı. Ancak hiçbir sonuç alamadım ve şikayetlerim devam etti. Son olarak 20 Nisan'da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğine geldim. Burada doktorlarım tarafından muayenelerim ve tetkik işlemlerim yapıldı. Neticede sol akciğerimde yaklaşık 5 senedir bir lades kemiği ile yaşadığımı öğrendim. "dedi.

KEMİK BAŞARIYLA ÇIKARILDI

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacıali Kılıçgün ekibi Dr. Öğretim Üyesi Osman Yakşi ve Araştırma Görevlisi Dr. Muhammed Yavuz Haktanır tarafından işleme alınan hastaya endoskopik müdahale (Rigid Bronkoskopi) yapıldı.

Hastanın akciğerinden tavuk kemiğini çıkaran Göğüs Cerrahisi ekibinin başarılı müdahalesiyle hastanın eski sağlığına kavuştuğunu söylediler. 5 yıl boyunca lades kemiğiyle yaşanan Mehmet Salih Fer, kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür etti.