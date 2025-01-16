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Giriş Tarihi: 16.1.2025 15:43 Son Güncelleme: 16.1.2025 16:32

Akciğerine pıhtı atması sonucu ölen polise veda

Sivas’ta akciğerine pıhtı atması sonucu polis memuru Hatice Saraç Ulukaya (50), hayatını kaybetti. Polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Akciğerine pıhtı atması sonucu ölen polise veda

Sivas Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 1 çocuk annesi Hatice Saraç Ulukaya, 13 Ocak'ta rahatsızlanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada akciğerine pıhtı attığı tespit edilen Ulukaya, tedavi altına alındı. Ulukaya dün hastanede hayatını kaybetti.

Ulukaya için Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Belediye Başkanı Adem Uzun, Ulukaya'nın yakınları ve meslektaşları katıldı. Öz geçmişi okunan Ulukaya'nın cenazesi yapılan duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesine uğurlandı.

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Akciğerine pıhtı atması sonucu ölen polise veda
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