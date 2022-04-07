Akciğerlerde gizlenen yeni hücre keşfedildi

ABD'DEyapılan yeni bir araştırma, bilim dünyasında heyecan yarattı. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, insan akciğerlerinde gizlenen yeni bir hücre türü keşfedildi. Söz konusu hücre türüne, solunum yolu salgılayıcı (respiratory airway secretory / RAS) adı verildi. RAS hücrelerinin solunum sisteminin düzgün çalışmasını sağlamada hayati bir rol oynadığı ortaya çıktı. Bulgulara göre RAS hücreleri, bronşiyollerdeki sıvı astarı koruyan moleküller salgılıyor. Hücreler ayrıca, ufak hava yollarının işlevini kaybetmesini önlemeye ve akciğerlerin verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor. Hücrelerin keşfi, sigarayla ilgili bazı hastalıkların tedavisinde ilham verebilir.