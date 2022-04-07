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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Akciğerlerde gizlenen yeni hücre keşfedildi

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Akciğerlerde gizlenen yeni hücre keşfedildi
ABD'DE yapılan yeni bir araştırma, bilim dünyasında heyecan yarattı. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, insan akciğerlerinde gizlenen yeni bir hücre türü keşfedildi. Söz konusu hücre türüne, solunum yolu salgılayıcı (respiratory airway secretory / RAS) adı verildi. RAS hücrelerinin solunum sisteminin düzgün çalışmasını sağlamada hayati bir rol oynadığı ortaya çıktı. Bulgulara göre RAS hücreleri, bronşiyollerdeki sıvı astarı koruyan moleküller salgılıyor. Hücreler ayrıca, ufak hava yollarının işlevini kaybetmesini önlemeye ve akciğerlerin verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor. Hücrelerin keşfi, sigarayla ilgili bazı hastalıkların tedavisinde ilham verebilir.

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Akciğerlerde gizlenen yeni hücre keşfedildi
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