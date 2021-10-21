Akdeniz için kabus gibi sözler: Sıcaklık 1 derece bile artarsa...

KORKUTAN UYARI

Birpınar, sıcaklık artışının orman yangınlarını da beraberinde getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Haziran ayında Akdeniz havzasında sıcaklık eğer mevsim normallerinin bir derece üstüne çıkarsa orman yangınları yüzde 47 artacak, 2 derece üzerine çıkarsa yüzde 67 artacak, 3 derece üzerine çıkarsa yüzde 97 artacak' diye Birleşmiş Milletler raporu var. Çünkü sıcaklıklar artıyor, nem azalıyor ve rüzgar var. Yani ormanlar çıra gibi oluyor. Herhangi bir sebeple tutuşabiliyor. Dolayısıyla buna yapabilecek bir şey yok. Uzun vadede bizim bu sıcaklık artışını düşürmemiz gerekiyor. Ama mevcut değişik iklim tepkilerine de adapte olmak zorundayız. Birincisi emisyonları azaltmamız lazım. İkincisi de maalesef bu değişim iklimine uyum sağlamamız lazım. Hep beraber değişen iklime uyum sağlamak zorundayız."

Paris Anlaşmasına taraf olarak aslında denklemin içerisinde olmayı, dünyayla beraber hareket etmeyi sağlamak gerektiğini anlatan Birpınar, problem ortak ise çözümün de ortak olması gerektiğini dile getirdi.

Tek başına bir ülkenin bir şey yapmasıyla veya Avrupa Birliği'nin yapmasıyla sorunun çözülemeyeceğini işaret eden Birpınar, "Biz Avrupa Birliği'ndeki dostlarımıza hep şunu söylüyoruz; 'Çevreyle ilgili fonları kesmeyin. Çevreyle ilgili fonlarda bize destek olun.' Israrla bunu söylüyoruz. Çünkü ben suyu kirletirsem, bir gün sonra Yunanistan'a, iki gün sonra İtalya'ya, üç gün sonra da İspanya'ya gidiyor. Veya havayı kirlettiğim zaman aynısı sana geliyor. Dolayısıyla çevreyle ilgili fonlarda çevre meselesi sınır tanımayan bir meseledir. Siyaset üstü bir meseledir." diye konuştu.