Akdeniz kızıl denize döndü

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu seralara zarar verdi, şiddetli yağış sele neden oldu. Dolu ve sel nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, denize akan çamur nedeniyle Demre sahilleri kızıla boyandı. Şiddetli dolu ve yağmur nedeniyle özellikle cam seralar başta olmak üzere bölgede bulunan seralarda ciddi hasara neden oldu. Yağış sonrası sel meydana gelirken, denize akan çamur nedeniyle Demre kıyıları kızıl renge boyandı. Bölgede ilk kez bu kadar şiddetli dolu yağışı nedeniyle trafik durdu, araçlar yollarda kaldı. İş makineleri 10 santimetreyi aşan ve geçit vermeyen yollarda dolu nedeniyle oluşan bölgesel sel ile mücadele ederek trafiğe açmaya çalıştı. Şiddetli dolu yağışı bölgedeki seralarda büyük hasarlara neden oldu. Dolu ve sel nedeniyle denize akan çamurla Demre sahilleri kızıla boyandı. Denizin rengini gören Antalyalılar gözlerine inanmak istemedi. Meteoroloji Antalya tarihinde ilk kez bu kadar şiddetli dolu yağışı yaşandığını söyledi.