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Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:50 Son Güncelleme: 10.10.2022 12:02

Akdeniz Üniversitesinde fazla kilolu öğrenci kalmayacak

Akdeniz Üniversitesi Spor Birimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencileri üniversitede obez öğrencilerin kilo vermesi normal öğrencilerin ise formda kalması için spor etkinliği düzenliyor. Perşembe günleri merkezi yemekhane çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere tenis, bocce, masa tenisi, golf, voleybol ve basketbol oyunları dersi ve etkinliği düzenliyor. Öğrenciler istedikleri spor dallarında 1.5 saat süren etkinliğe katılıyor.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Akdeniz Üniversitesinde fazla kilolu öğrenci kalmayacak

Etkinliği düzenli olarak perşembe günleri gerçekleştiren Spor Birimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencileri amaçlarının Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan 55 bin öğrencinin tamamına spor ve hareketli yaşamı öğrencilere kazandırmak olduğunu söyledi. Spor aktivite ile öğrencilerin kilo almalarının önüne geçildiğini de belirten görevliler, "75 kilolu öğrencimiz zayıflamaya başladı. Bu aktiviteler ile üniversite canlı ve hareketli oluyor. Öğrencilerimiz kilo almadıkları gibi fazla kilolarından da kurtuluyor" dedi.

HERKES FİT OLUYOR

Spor Birimleri Fakültesi öğrencileri bu tür spor etkinliklerinin en çok fazla kilolu öğrenciler ilgi gösterdiğini söyledi. Üniversitenin açılmasının ardından fazla kilolu öğrencilerin spora yapmaya başlaması ile birlikte sadece fazla kilolarından kurtulmadıklarını da belirten amademi öğrencileri, "Kilo vermeye başlayan arkadaşlarımız tansiyondan, şekerden kurtuluyorlar. Bu kez daha çok spor ve daha çok hareket yapmaya başlıyorlar. Doktoru, eczaneyi ve hastaneyi unutuyorlar" diye konuştu. Minik file ile tenis oynamayı öğreten 3'üncü sınıf öğrencisi Elifnur Kaçar ve Sude Polatkan ise, "İl tenis raketini eline alan arkadaşılarımız çekiniyor. Vurme tekniklerini gösterince 'Çok kolaymış' diyorar" diye konuştular.

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Akdeniz Üniversitesinde fazla kilolu öğrenci kalmayacak
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