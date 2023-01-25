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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Akdeniz’de 5.4’lük deprem korkuttu

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Akdeniz’de 5.4’lük deprem korkuttu
Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan, Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz'de saat 15.37'de, merkez üssü Antalya Kaş'ın 85.78 kilometre açığında 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 27.77 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Antalya'da hissedilirken vatandaşlar paniğe kapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

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Akdeniz’de 5.4’lük deprem korkuttu
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