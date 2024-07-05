Akdeniz’de hortum, Burdur ve Isparta’da sağanak yağış etkili oldu

Sabah saatlerinde Beldibi Mahallesi'nde denizde hortum oluştu. Denizde oluşan dev hortum vatandaşlar arasında korkulu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Hortum kıyıya ulaşmadan dağıldı. Vatandaşlar ve tatilciler derin bir oh çekti.

BURDUR'DA SU BASKINI

Burdur'da şiddetli yağmur, kent genelinde etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı evler ve iş yerleri su altında kaldı. Rögarların taşmasısonucu yollarda oluşan su birikintileri, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Ayrıca, bazı bölgelerde yollarda çöküntüler meydana geldi.

Belediye ekipleri, su baskınlarının ve yol çöküntülerinin ardından hızla harekete geçerek su tahliye çalışmaları başlattı. Meteoroloji yetkilileri, Burdur genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Burdur Belediyesi , su baskınlarına karşı 52 personel, 12 araç, 17 dalgıç pompa, 15 motopomp ve 7 jeneratör ile mücadele edildiğini belirtti. Belediye yetkilileri, 36 adrese müdahale edildiğini ve 54 adresten ihbar alındığını açıkladı.

ISPARTA'DA TAŞKIN

Isparta'da sağanak yağış tarım alanlarına zarar verdi. Sağanak yağış nedeniyle Gönen ilçesi Kızılçık Köyü'nde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle dereler taştı. Sel suları bahçelere zarar verdi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı. Meteoroloji yağışın gün içinde zaman zaman bölgesel yağışlar olarak etkili olacağını bildirerek vatandaşları uyardı.