Akdeniz’de korkutan deprem

Yunanistan
'ın Kerpe Adası
açıklarında saat 08.32'de 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Türkiye
, Mısır
, Lübnan, KKTC ve İsrail'de de hissedildi. Atina Ulusal Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, depremin Kerpe Adası'nın 127 kilometre güneydoğusunda meydana geldiği belirtildi. Yerin 58 kilometre derinliğinde oluşan depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı açıklandı. Antalya
'nın Kaş
ilçesi açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kumluca'da sarsıntı anı, avize satılan mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, deprem sırasında tavana asılı avizelerin sallandığı anlar yer aldı. Sarsıntıyı evinde hissettiğini anlatan Murat Özer ise "3'üncü katta oturuyorum. Sallanmaya başladı. Çocuğumu alıp, kapının önüne geldiğimde sarsıntı durdu, sonrasında çocuğumu giydirip, aşağı indim" dedi.
KURUM: OLUMSUZ DURUM YOK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar" ifadelerini kullandı.