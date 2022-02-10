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Giriş Tarihi: 10.2.2022 12:02 Son Güncelleme: 10.2.2022 12:21

Akdeniz’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Akdeniz’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri, Mersin ve İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü’nün Gine açıklarındaki bir gemiye ortaklaşa yaptıkları operasyonda 528 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili söz konusu gemide bulunan 5 kişi ile birlikte, Mersin’de 2, İstanbul’da 1 ve Samandağ’da 2 olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Dairesi ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleşti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüklerimiz ile Mersin ve İstanbul Narkotik Şube Müdürlüklerimizin müşterek çalışmaları neticesinde, Gine'nin 80 mil açığında White Angel isimli gemide 528 kg Kokain ele geçirildi. Olayla ilgili aralarında uyuşturucu sevkiyatını organize eden ve Kasten Adam Öldürmek suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsın da bulunduğu, gemide 5, Mersin'de 2, İstanbul'da 1 ve Samandağ'da 2 olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 5 milyon 450 bin sahte Amerikan doları, 4 adet levha ve 2 adet külçe şeklinde sahte altın ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili Samandağ'da gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

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Akdeniz’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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