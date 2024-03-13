Akdenizli, dur durak bilmeden çalışıyor

Çalışkanlığı ve güler yüzlülüğü ile Seydikemerlilerin gönlünde taht kuran, kısa zamanda halkın teveccühünü kazanan Seydikemer Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Seydikemer Belediye Başkan Adayı B. Önder Akdenizli, yerel seçim çalışmalarına dur durak demeden devam ediyor. Başkan Akdenizli'nin seçim çalışmaları kapsamında bugünkü durağı Atlıdere, Çayan, Söğütlüdere ve Sahil Ceylan Mahalleleri oldu. Ziyaretlerde Başkan Akdenizli'ye, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü ve İlçe Teşkilatı, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç ve İlçe Teşkilatı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy ve İlçe Yönetimi, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker ve İlçe Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri ve Meclis Üyesi Adayları ile Cumhur İttifakı Teşkilatı eşlik etti.

Her gittiği mahallede büyük bir sevinç ve ilgiyle karşılanan Başkan Akdenizli, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Son 10 yılda Seydikemer'e yapılan yatırımları halka anlatan Akdenizli, 31 Mart Yerel Seçimlerinde tekrar göreve geldikleri takdirde yapmayı planladıkları projeleri vatandaşlara anlattı.

AKDENİZLİ: "10-15 YILDA YAPACAĞIMIZ HİZMETİ 5 YILA SIĞDIRMAYA ÇALIŞALIM"

Akdenizli, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada Seydikemer'i marka bir şehir haline getirebilmek için ekip arkadaşlarıyla birlikte çok çalışacaklarını kaydetti. Vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Akdenizli; "Sandıktan öyle bir oy oranıyla çıkalım ki önce Muğla, sonra Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, sonra Türkiye duysun ve tanısın! Bizde önümüzdeki 5 yılda yapacağımız hizmet anlayışıyla Ankara'dan alacağımız destekle 10-15 yılda yapacağımız hizmeti 5 yıla sığdırmaya çalışalım. 11 aylık süreçte tamamen halkımız emrindeydik. 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra da tamamen halkımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Sizlerin hizmetkarı olmaya geldik dedik ve hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

AKDENİZLİ: "DOĞAL GAZ HER BÖLGEYE GELECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile doğalgaz bağlanmasının hız kazandığını dile getiren Akdenizli; "2024 yılı içerisinde ve 2026 yılına kadar doğal gaz her bölgeye gelecek. Biz Seydikemer'imizin her bölgesine doğal gaz gelmesi için mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Akdenizli, Seydikemer'in ihtiyacı olan yatırımları tek tek hayata geçirdiklerini kaydederek, Kapalı Pazar Yeri'nin temelini attıklarını söyledi. Seydikemerlilere Adliye müjdesi de veren Akdenizli; "2 ay içerisinde inşallah Seydikemer'de Adliyemizi açıyoruz. Türkiye'de iki ilçeye Adliye açılıyor, bir tanesi Seydikemer'de. Adliyemizin ilçemize kazandırılmasında en büyük emek AK Parti Muğla Milletvekilimiz Yakup Otgöz'dür. Sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Bizler için siyasi görüş hiç önemli değil. Biz yerel seçim yapıyoruz. 31 Mart'ta sizlerin oylarınıza talip olduğumuz gibi sizlerin eşinizin, dostunuzun da oylarına talibiz" diye konuştu.

İLÇE BAŞKANLARI, ÖNDER AKDENİZLİ'YE DESTEK İSTEDİ

Mahalle ziyaretlerinde konuşan, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Önder Akdenizli'ye destek isteyerek; "Başkanımız rekor oy istiyoruz, destek istiyoruz. Bu desteği de vereceğinize inanıyorum. Bu görevi devraldığımız günden beri Sevdamız Seydikemer diye yola çıktık. Seydikemer'in her bir mahallesine eşit olarak hizmet götürmeye çalışıyoruz. Türkiye iyi bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Gerçek Belediyecilik olarak bizde üzerimi düşeni yapacağız. Vizyonu geniş, ufku geniş, Seydikemer'imize değer kazandırmak isteyen Başkanımıza sizlerden destek istiyorum. Bir oy Önder başkanımıza, bir oy meclisine, bir oy da Prof. Dr. Aydın Ayaydın'a istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle ziyaretlerinde konuşan MHP İlçe Başkanı Mehmet Arıç; "Taraflı tarafsız herkesten Seydikemer'in geleceği için, 65 mahallemizin geleceği için, Ankara'dan hizmet alabilmek için sonsuz destek bekliyoruz" dedi.