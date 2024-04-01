Akdenizli: “Konuşma devri bitti, icraat yapma zamanı başladı”

31 Mart Yerel Seçimlerinden Seydikemer'de zaferi mevcut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli kazandı. Başkan Önder Akdenizli, sandık görevlilerinden gelen sonuçlarla seçimi önde götürürken Akdenizli sevdalıları da Cumhur İttifakı Seydikemer Seçmen İletişim Merkezinde toplanmaya başladı.

"Sevdamız Seydikemer" sloganıyla seçimlere hazırlanan, 7'den 70'e bütün seçmenlerin sevgisini ve desteğini kazanan Başkan Önder Akdenizli, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı Seydikemer Seçmen İletişim Merkezine geldi.

"5 YIL ONURUMUZLA, GURURUMUZLA HİZMET EDECEĞİZ"

Alkış ve sloganlarla karşılanan Akdenizli, kürsüde yaptığı konuşmada kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Seydikemer'de adeta tarihi bir konuşmaya imza atan Akdenizli; "Bu yola hep birlikte çıktık ve bugün yine hep beraberiz. Biz bu yola çıkarken sizlere inandık, Seydikemer'e inandık. Hep birlikte kazandık. Kazanan Seydikemer oldu! 65 Mahallede birinci parti olduk. Sizler yaptınız. Allah sizden razı olsun. Ben bu yola çıkarken bana inanan öncelikle Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi arz ediyorum. Ben Yörük çocuğuyum. Ağabeyim Yakup Otgöz'den de Allah razı olsun. Başladığım günden bu yana yanımda dimdik duran Cumhur İttifakı'nın bileşenleri Mehmet Arıç ve Ali Büklü'ye çok teşekkür ediyorum. Şundan emin olun. Belediyemiz emin ellerde. Hep beraber ilçemizi yöneteceğiz. Artık konuşma devri bitti, bundan sonra hizmet yapma, icraat yapma zamanı başladı. Yarından itibaren hizmet yapmaya devam edeceğiz. Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım sizlerin emanetine sahip çıkacağız. 5 yıl onurumuzla, gururumuzla hizmet edeceğiz" dedi.

AKDENİZLİ, ESTİ GÜRLEDİ

Akdenizli konuşmasının devamında kendisini sosyal medyada eleştirenlere karşı ilk defa cevap verdi. Akdenizli'nin konuşması sık sık "En büyük başkan bizim başkan" sloganları ve alkışlarla kesildi. Başkan Akdenizli; "İncir çekirdeğini doldurmayacak iddiaları ısıtıp ısıtıp sosyal medya gibi alanlarda kullandılar. Bize neler yazdılar, neler söylediler hep beraber okuduk Allah onları bildiği gibi yapsın. Benim analarım burada bacılarım burada Allah sizden razı olsun. Devletin imkanlarını kullanıyor dediler, neler dediler... Hangi devletin hangi yetimin hakkını kullanmışım? Çıksın buraya söylesinler! Ama Seydikemer'in yüreklileri ve Yörükleri buradalar, hoş geldiniz. Rüşvet aldın dediler, ben ve ekibime. İspatlamazsanız namertsiniz! Neredeler? Hangi ellerinde evrakları vardı? Bugüne kadar neden ortaya koymadılar? Onlar konuşur, biz yaparız. Yapmaya da devam edeceğiz.

Kendini medyacı anlatanlar, yazdılar. Yok efendim Seydikemer'de oturmuyor, yok efendim bayrağı ters koydu. Yok efendim Belediyeden 58 tane personel çıkartacakmışım. Utansınlar! İftira attılar, yalan söylediler ama Seydikemer'in yörükleri, yüreklileri onlara inanmadılar. Diyorlar ki Fethiye'de oturuyor. 180 tane personelim var Seydikemer'de çalışıyor. Kendimin 4 tane anahtarım var, evimin kapısını kendim açtığım. Nerede oturduğum çok mu önemli saygıdeğer hemşehrilerim. Hani neredeler? Hani AK Partiliydi bunlar. AK Partiyi hani çok seviyorlardı. Var mı aranızda. Demek ki onlar AK Partili değil. Onlar Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı değil. Onlar Sayın Dr. Devlet Bahçeli'yi sevmiyorlar. Onlar sadece kendilerini seviyorlar. Onlar sadece ceplerini seviyorlar. Eğer ceplerini bende doldursaydım şu an hepsi buradaydı! Oyunu Seydikemer'de kullanamayanlar, Seydikemer'e Belediye Başkan Adayı oluyor arkadaşlar. Seydikemer'de 13 tane belediye başkan adayı vardı. Neredeler?

1 yıldır gecemi gündüzüme katıyorum. Seydikemer'de neler yapabiliriz? Seydikemer'i daha ileriye nasıl taşıyabiliriz? Seydikemer'i nasıl Türkiye'de sayılı ilçelerden biri yapabiliriz? Bunun peşinde koşuyorum. 1 yıldır, gecemi gündüzüme katıyorum. Eşimden, ailemden, işimden ödün verdim ama Seydikemer'de ödün vermedim. Artık konuşma devri bitiyor. Artık icraat yapma devri başlıyor. Size anlattığımız projeleri birer birer faaliyete geçireceğiz. Seydikemer bölgede parlayan bir yıldız olacak. Seydikemerliyim diye onur duyacaksınız. Benim 380 tane çalışma arkadaşım var. Hiç birinin bir birinden farkı yok. Ben sadece takım kaptanıyım. Onlarla birlikte başaracağız. Onlara, inanıp güvendiğim için onlar adına size söz veriyorum. Onlarla birlikte size hizmet edeceğiz. Türkiye'nin 100'üncü yılında, Seydikemer'in 10'uncu yılında çok güzel hizmetler yapacağız. 15 yılda yapacak olduklarımızı 5 yıla sığdıracağız. Hepimize hayırlı olsun. Bundan sonra işimize bakacağız, önümüze bakacağız. Ben ve ekibim sizlerin hizmetkarı olmaya geldik. Hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Önder Akdenizli'nin konuşmasının ardından alana gelen hayranları maytap ve havai fişeklerle Seçmen İletişim Merkezinin önünü renklendirdiler.

Başkan Akdenizli'ye zafer gecesinde; AK Parti İlçe Başkanı Ali Büklü, MHP İlçe Başkanı Mehmet Arıç, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Asiye Boğa, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker, eşi Sema Akdenizli ve çocukları, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.