Akev yolsuzluğunda şok ifadeler: Mütevelli heyeti başkanına sahte diploma tasarladım

SABAH, YÖK'in 5 büyük soruşturma yürüttüğü Antalya'nın ilk vakıf üniversitelerinden Akev Üniversitesi'ne yönelik sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına, ikiz plakadan yasadışı para transferlerine, öğrenci gelirlerinin başka hesaplara aktarılmasına yönelik detaylara ulaştı. Suç duyurusunda yer verilen üniversite personelinin şok ifadelerinde üniversitede grafik tasarımcı olarak çalışan bir personel, fatura örneği çalışması için talimat aldığını, bu talimat üzerine istenilen miktarlarda fatura örnekleri hazırladığını, bunun yanında sahte diploma da yaptığını söyledi.Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç'ın üniversitede grafik tasarımcı olarak çalışan bir personele kendi adına yurtdışından alınmış gibi görünen bir lise diploması tasarlatıp İstanbul'da bir üniversitenin hukuk fakültesine kayıt yaptırdığı yer aldı. Başka bir grafik tasarımcı ise ifadesinde, Ekrem Çalkılıç, Ersan K. ile Ahmet Y.'nin kendisinden fatura örneği çalışmasını istediğini, bu talimat doğrultusunda istedikleri miktarda fatura örneği çalıştığını ve kendilerine sunduğunu söyledi. Bunun dışında ihaleye fesat karıştırmak, sahte diploma düzenlemek gibi talimatlar aldığını ve bu talimatları yerine getirdiğini belirtti. Sivil Havacılık Bölümü Başkanı ise savcılığa verdiği ifadede, Ekrem Çalkılıç ve Ersan K.'nın kendi hesaplarında sorun olduğu için para transferi yapamadıklarını söylediğini ve birkaç işlemde kullanmak üzere kendi hesabını kullanmak için talepte bulunduklarını belirtti.