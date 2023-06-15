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Giriş Tarihi: 15.6.2023 12:10 Son Güncelleme: 15.6.2023 12:27

Akhisar’da feci kaza: 21 kişi yaralandı!

Akhisar-İstanbul karayolu üzerinde otobüs ile kamyon çarpıştı. korkunç kazada 1’i ağır 21 kişi yaralandı!

Mehmet Ali ERBAŞ
Akhisar’da feci kaza: 21 kişi yaralandı!

İstanbul'dan İzmir istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, Gökçeahmet Mahallesi rampasından aşağı inerken direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve emniyet gücü sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı . Yaralılar ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve civardaki özel hastanelere kaldırıldı. 21 yaralı yolcudan birisinin durumunun ağır olduğu ve tedavisine devam edildiği ifade edildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölge trafik ekiplerinin olay yerine müdahalesinin ardından trafik çift yönlü trafiğe açıldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

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Akhisar’da feci kaza: 21 kişi yaralandı!
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