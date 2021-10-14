AKİ birimleri gün yüzüne çıkarıyor: 30 saniye içinde belirleniyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Afet Kriminal İnceleme Birimi (AKİ), toplu ölümlerle sonuçlanan afet ve kazalarda kişilerin kimliklerini parmak izinden 30 saniye içinde belirleyebiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kriminal Daire Başkanlığı bünyesindeki AKİ, kurulduğu günden bu yana toplu ölümlerle sonuçlanan afet ve kazalarda kişilerin kimliklerinin belirlemesinin yanı sıra bu olayların nasıl meydana geldiğini de teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak gün yüzüne çıkarıyor.

AKİ tarafından afetlerde veya büyük kazalarda ölen ya da hayatta kalıp afetin travmatik etkisi altında olan kişilerin kimliği, parmak izleri, diş kayıtları, tıbbi kayıtları, eşyaları, fotoğrafı, vücuttaki izler ve DNA örnekleri incelenerek belirleniyor.