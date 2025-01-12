Akıl almaz kaza! Tekerden seken taş öldürdü

Şehitkamil ilçesinin Nesimi Mahallesi'nde tır parkında meydana gelen olayda, iddiaya çamura saplanan bir tırı kurtarmak için yardıma giden Reşit Yıldırım (53), tırı kurtarma çalışması esnasında yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen 34 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerin ardından İslahiye'nin Kayabaş köyünde defnedildi.