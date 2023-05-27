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Giriş Tarihi: 27.5.2023 13:08 Son Güncelleme: 27.5.2023 13:18

Akıl almaz tuzakla dolandırdılar… 923 bin lira kaptırdı…

İstanbul’da yaşayan bir iş adamını sosyal medyadan açtıkları sahte kadın profiliyle tuzağa düşüren ve 923 bin lira dolandıran iki kişi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Akıl almaz tuzakla dolandırdılar… 923 bin lira kaptırdı…

"Dolandırıcılık" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bir dolandırıcılık şebekesini üyeleri; sosyal medya üzerinden sahte kadın profili açarak bir iş adamı ile irtibata geçti ve kadın süsüyle Türkiye'ye gelmek istediklerini söyledi. İş adamına kendisini "Gümrük Müdürü" olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesinin bir diğer üyesi, iş adamına görüştüğü kadının gümrüğe geldiğini fakat üzerinde yüklü miktarda para bulunmasından dolayı gümrükten içeriye giremediğini, kendilerine üzerindeki paranın vergisi için bir miktar para ödemesi halinde bu parayı kurtararak gümrükten içeriye girebileceğini söyledi.

Akıl almaz tuzakla dolandırdılar… 923 bin lira kaptırdı! | Video

BEYKOZ'DA YAKALANDILAR

Bu tuzağa düşen iş adamı birden fazla banka hesabına toplam 923 bin lira yatırdı. Dolandırıldığını fark eden iş adamı şikayetçi oldu. İnceleme başlatıldı. İ.A. ve C.D. isimli iki dolandırıcı, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Beykoz İlçesi'nde operasyonla yakalandı. İki cep telefonu, iki sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi. İki suç ortağı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. C.D. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir şebeke üyesi ise aranıyor.

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Akıl almaz tuzakla dolandırdılar… 923 bin lira kaptırdı…
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