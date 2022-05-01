Akıl almaz yönteme suçüstü... Priz adaptörleriyle uyuşturucu servisi yaptılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı Özel Harekat ve helikopter destekli operasyon düzenledi.

32 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda dört kişilik çete de çökertildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Çete üyelerinin; tek tek paketleyerek satışa hazır hale getirdikleri "Fişek" adı verilen uyuşturucu maddeleri priz adaptörlerinin içerisine "Zula" yaparak sakladıkları ve kargolarla adreslere servis ettikleri ortaya çıktı. Uyuşturucu çetesinin üyelerinin baskın düzenlenen adreslerinde yapılan aramalarda; gönderime hazır olan kargo poşetlerinin içerisinde bulunan priz adaptörlerinin içerisinden paketler halinde uyuşturucu maddeler çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 kişiden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dört çete üyesi de tutuklanan uyuşturucu satıcılarının arasında yer aldı. Diğer üç kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.