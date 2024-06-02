Akıl hastanesinden çıktı, abla katili oldu

Ağrı'dan Eskişehir'deki ablası Hasret Yüksekkavas'ı ziyarete gelen Emrah Tekin (23), ağabeyi Tarkan Tekin tarafından psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 2020'de hastaneye yatırıldı. Emrah Tekin, taburcu olmasının ardından ağabeyinin yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonunda ağabeyini darp eden genç oradan ayrıldı. Komşusunda olan ablasının yanına gelen genç kendisine yöneltilen "Ağabeyini sen mi dövdün" sorusuna karşılık "Evet ben dövdüm şimdi sıra sende" diyerek ablasına saldırdı. Kolundan, karnından ve boğazından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Tekin ise tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Tekin, ifadesinde, "Benim ailemin çoğu cin. Abim bana musallat oldu, canımı almak istedi. Ağabeyim ile tartıştığımı ruhlar vasıtasıyla ablam öğrendi ve beni doktora götürmek istediğini söyledi. Bu sırada benim yanımda muştalı bir bıçak vardı. Boğazına bıçağı soktum" dedi. Yerel mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edilen Tekin'in cezası ceza sorumluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı veya akıl sağlığı zayıflığı tespit edilmediği gerekçesiyle Yargıtay tarafından onandı.