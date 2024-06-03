Akıl hastanesinden çıktı aile faciası yaşandı! "Benim ailem cin"

'BENİM AİLEM CİN'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Tekin, ailesinin cin olduğunu iddia etti. İfadesinde, "Ben Doğubeyazıt'tan geliyorum, benim ailemin çoğu cindir. Haşim olan cin abim bana musallat oldu, benim canımı almak istedi, onunla dövüştüm. Ağabeyim ile tartıştığımı ruhlar vasıtasıyla ablam Hasret öğrenmişti, beni doktora götürmek istediğini söyledi. Bu sırada benim yanımda muştalı bir bıçak vardı. Boğazına bıçağı soktum" dedi. Başsavcılık tarafından 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.