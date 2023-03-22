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Giriş Tarihi: 23.3.2023

Akıl sağlığı raporu beklenecek

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Akıl sağlığı raporu beklenecek
Tanınmış bir şarap markasının satış temsilcisi olan Cenk Çağın Ünlü'nün (38) İstanbul Şişli'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan ve eğitim için bulunduğu Finlandiya'dan cinayetten kısa süre önce geldiği öğrenilen kardeşi Cem İnan Ünlü hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada okunan iddianamede, kardeş Ünlü'nün üzerinde olayda kullandığı bıçak ve kanlı giysiler ele geçirildiği anlatıldı. Aile çocuklarının böyle bir şey yapacağını düşünmediklerini, gerçek katilin yakalanmasını isterken, avukatları sanığın tam teşekküllü bir hastanede tedavi altına alınması gerektiğini söyledi. Katil zanlısı kardeş, eve gitmediğini ve görüntülerdekinin kendisi olmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti. Cem İnan Ünlü'nün avukatı da hastanede tedavi altına alınmasını talep etti. Mahkeme, bu talebi reddederken, akıl sağlığına ilişkin adli tıp raporunun beklenmesine hükmetti.

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Akıl sağlığı raporu beklenecek
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