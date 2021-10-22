Akılalmaz düzenek: Çakmak silah şoke etti! Polisin elini parçaladı...

İstanbul Eyüpsultan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Devriye ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Bahçe Market önünde yapılan uygulama görevinde ekipler, 34 RP 8076 plakalı beyaz megan marka araçtan şüphelenerek durdurdu. Araç içerisinde bulunan Elvin Babayev, Alakbar Quliyev ve İsmail Hüseyinov adındaki 3 şahısta kaba üst yoklaması yapıldı.

Çakmak şeklinde silah, polisin elini parçaladı | Video